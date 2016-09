Trierer Musiker jammen

TRIER. Wer den Abend des zweiten Weihnachtstages mit Hot Jazz und kühlen Drinks verbringen will, dürfte bei der traditionellen Weihnachtssession der Trierer Musiker ab 20:30 Uhr im „Miss Marple’s“ auf seine Kosten kommen.

In gewohnter Spielfreude geben sich sowohl die Jazzer der Stadt als auch einige sonst über die Republik verstreute Weihnachtsheimkehrer ein musikalisches Stelldichein.

Eröffnet wird der Abend durch eine speziell für diesen Anlass zusammengestellte Band mit Dany Schwickerath an der Gitarre, den Brüdern Christian und Johannes Nink an Schlagzeug und Tenorsaxophon, Alex Rönz am Bass und Simon Rummel am Piano. Diese Musiker werden Stücke von Größen des modernen Jazz wie beispielsweise Keith Jarrett, Steve Swallow oder John Scofield präsentieren. Im Anschluss startet dann die offene Session.

Der Abend wird veranstaltet vom Jazzclub Trier e.V. Der Eintritt ist frei.